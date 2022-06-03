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У Харкові після зіткнення спалахнули дві автівки

У Харкові після зіткнення спалахнули дві автівки

2 червня о 12:46 в результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Клочківській спалахнуло два автомобіля: Volkswagen Passat та Opel Vectra, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Полум’я охопило площу біля 6 кв. метрів. Для ліквідації пожежі було задіяно 2 пожежно-рятувальних підрозділи на автоцистернах. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 13:14. 

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобілю Opel.

Агентство Телевидения Новости

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