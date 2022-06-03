Грози, град та шквальний вітер: у багатьох областях попередили про небезпечну погоду

Сьогодні частину території України накриють дощі з грозами і лютуватиме сильний вітер.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, синоптики оцінюють погоду, як мінімально небезпечну – перший жовтий рівень небезпечності. В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с. Мова йде про центральні та східні області.

“Погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природнього середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов”, – йдеться у повідомленні.

Гроза очікується у Сумській області. А у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях можливі також шквали та град.

Агентство Телевидения Новости