У Кремля є проблеми з контролем нещодавно окупованих територій України – ISW

У росіян спостерігаються проблеми з контролем нещодавно окупованих територій України.

Російська окупаційна влада не може контролювати місцеве населення на захоплених територіях у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Російська окупаційна влада продовжує зіштовхуватися з проблемами встановлення постійного суспільного контролю на нещодавно окупованих українських територіях. Український центр опору повідомив, що російські окупаційні адміністрації “створені на папері” і не здатні контролювати місцеве населення, примушувати використання російського рубля або вести бюрократичні процеси”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Українському центрі опору зазначили, що українські мирні жителі, які наразі перебувають в окупації, вітають партизанську діяльність, яка систематично саботує російське окупаційне правління.

Що стосується Херсонської області, то за даними Інституту, Кремль через сильний опір українців не має рішучості аби інтегрувати окуповану територію.

В ISW також наголосили, що контрнаступи ЗСУ на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв’язку (ГЛОК) уздовж траси Т2207 (ред. – Берислав – Нововоронцовка).

Агентство Телевидения Новости