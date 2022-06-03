Один загиблий та сім поранених на Харківщині за добу

За останню добу росіяни знову обстрілювали Харків та область. В обласному центрі 2 людини отримали поранення.

Крім того, ворог гатив по селах і містах Харківського, Лозівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини. В Чугуєві внаслідок обстрілу 1 мирний мешканець загинув, 2 зазнали поранення. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

В селищі Катеринівка Лозівського району 2 людей отримали поранення. Ще 1 поранений в Балаклійській громаді.

В селищі Циркуни внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, ангар з зерном. Пошкоджені приватні автівки.

Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Золочів. Пошкоджені житлові будівлі, постраждалих немає.

Попри обстріли в області проводяться роботи з відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Так, фахівці «Харківміськгазу» відновили газопостачання для 8 тисяч мешканців мікрорайону «Сонячний» у Харкові. Також відновлюється газопостачання в Золочеві, Дергачах та Вільхівській громаді.

На Ізюмському напрямку гаряче – ворог готує умови для чергової спроби наступу. Наші захисники готові до будь-якого розвитку подій, тримають позиції, завдають ворогу суттєвих втрат.

Агентство Телевидения Новости