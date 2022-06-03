В Харкові ліквідують наслідки обстрілів парку Горького

Як повідомили у парку, фахівці відновили декоративну огорожу з боку вулиці Сумській, привели до ладу вхідну групу з Незнайком. Після обстеження пошкоджених атракціонів почали заварювати діри від уламків.

Крім того, засипали воронки від вибухів на газонах, які згодом засіють травою. Разом з цим прибирають ями на території атракціонів. Майстри замінили гранітні плити на посадковій платформі атракціону «Аеробат».

Також триває перевірка водного господарства парку. Спеціалісти налагодили роботу фонтану «Слоненята», привели до ладу фонтани на центральній площі та у Французькому парку.

Агентство Телевидения Новости