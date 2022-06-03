«Магабанк» визнали неплатоспроможним: що буде з вкладами

«Мегабанк» віднесено до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення «Мегабанку» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку, пише УНІАН.

«Мегабанк» віднесено до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку. Проблеми в діяльності банку не були викликані введенням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни», – йдеться в повідомленні.

Усі вкладники (фізичні особи) неплатоспроможного «Мегабанку» отримають свої кошти у повному обсязі, а не в межах гарантованої суми.

Про це повідомила на прес-брифінгу заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Ольга Білай.

«Мегабанк» повністю підпадає під дію закону про систему гарантування, який, власне, передбачає після змін, які нещодавно проголосували парламент, повне покриття (100% гарантія) на вклади фізичних осіб», – зазначила Білай.

За її словами, загальний обсяг компенсації фізичним особам становитиме 4,4 млрд. грн., а отримає її майже 159 тис. громадян.

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