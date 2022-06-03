В Харкові повернули плату за комуналку

Підприємства житлово-комунального господарства міста Харкова з 1 червня відновили нарахування плати за послуги, що надаються.

Про це сьогодні, 3 червня, під час пресконференції повідомили директори комунальних підприємств: «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал», «Жилкомсервіс» та «Комплекс із вивезення побутових відходів».Вони зазначили, що протягом трьох місяців працівники комунальних підприємств робили все можливе, щоб навіть в умовах війни місто жило: ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти тощо. За цей час з харків’ян не брали плату за комунальні послуги. Проте підприємства не мають фінансової можливості продовжувати роботу в такому режимі.

Так, внаслідок масованих обстрілів багато об’єктів критичної інфраструктури було знищено або зазнали серйозних пошкоджень. Щоб підприємства могли якнайшвидше відновити їх та якісно підготувати Харків до нового опалювального сезону, було прийнято рішення відновити оплату послуг ЖКГ.

Як і обіцяв Харківський міський голова Ігор Терехов, усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, та вже у липні харків’яни отримають квитанцію з нарахуванням за минулий місяць. Якщо харків’яни мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків’янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня. Тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними.

Агентство Телевидения Новости