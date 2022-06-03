Харківський студент бореться з рідкісним та тяжким захворюванням

Просимо про допомогу!

Студент Сокол Максим (гр. ДЕА-А20 пр.) потрапив до лікарні. Діагноз – полірадікулоневропатія – синдром Ландрі (патологія нервової системи, параліч). При цьому захворюванні параліч послідовно захоплює м’язи ніг, рук, тулуба, шиї, обличчя, язика, горлянки, гортані. Параліч дихальних м’язів призводить до летального результату.

Лікування Максиму проводять у Харківському інституті невропатології. Ліки дуже дорогі – один укол коштує 15 000 гривень (в ідеалі на день потрібно п’ять уколів, але мінімум хоча б два). Попередньо уколи потрібно ставити п’ять днів, але грошей на них просто не вистачає!

З кожним днем ситуація тільки погіршується, сьогодні його перевели в реанімацію. Якщо він не зможе дихати, то йому вже не допоможуть! Можливо час йде вже на години!

Родина просить допомогти Максиму придбати ліки, надати шанс жити!

Контакти:

@Maksim_Sokol – TG

@sokol_maksim_9 – inst

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