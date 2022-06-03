Харківські патрульні затримали наркозакладницю

Сьогодні вдень під час патрулювання Немишлянського району міста увагу патрульних привернула жінка, яка поводила себе підозріло. Громадянка, побачивши правоохоронців, почала помітно нервувати та намагалась уникнути спілкування з поліцейськими. Патрульні зупинили жінку.

Під час розмови з інспекторами з’ясувалося, що жінка має із собою згортки з наркотичними речовинами. Також вона розповіла, що розповсюджує ці згортки через так звані «закладки».

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час огляду речей слідчі виявили та вилучили у громадянки 20 згортків з речовинами синтетичного та рослинного походження.

Агентство Телевидения Новости