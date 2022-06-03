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Харківські патрульні затримали наркозакладницю

Харківські патрульні затримали наркозакладницю

Сьогодні вдень під час патрулювання Немишлянського району міста увагу патрульних привернула жінка, яка поводила себе підозріло. Громадянка, побачивши правоохоронців, почала помітно нервувати та намагалась уникнути спілкування з поліцейськими. Патрульні зупинили жінку.

Під час розмови з інспекторами з’ясувалося, що жінка має із собою згортки з наркотичними речовинами. Також вона розповіла, що розповсюджує ці згортки через так звані «закладки».

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час огляду речей слідчі виявили та вилучили у громадянки 20 згортків з речовинами синтетичного та рослинного походження.

Агентство Телевидения Новости

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