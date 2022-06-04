Через обстріли горіли передмістя та окуповані громади. Є загиблі. ДСНС

За добу з 3 по 4 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 14, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж з інших причин — 7, 3 — для проведення аварійно-рятувальних робіт та допомоги комунальним службам у розбиранні завалів, 5 — для надання допомоги населенню, 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Ізюмському (5) та Харківському (2) районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, підприємства.Ворог знову гатив по селі Циркуни. О 19:37 там зайнялись приватний будинок та господарча споруда. Площа пожежі склала біля 150 кв.м. Силами 3-х пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалось ліквідувати о 21:10. Відомо щонайменше про 1 постраждалу людину. Інформація уточнюється.

Біля 18:00 стався обстріл м. Балаклія. Трапилось 2 пожежі у приватному секторі. Відразу після їх ліквідації надійшов виклик про потрапляння снаряду на територію одного з підприємств. Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що пожежі не відбувалось, проте сталась руйнація гаражу на площі 300 кв.м. З-під завалів співробітники ДСНС вилучили 3-х людей. На жаль одна з них на той момент вже загинула.

Крім того, внаслідок необережного поводження з невідомим вибухонебезпечним предметом стався вибух на території одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. Подія трапилась близько 22:00. В результаті вибуху 1 особа загинула, ще 1 зазнала травм.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 14 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости