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В Ізюмі знищили майже цілу армію рф через недолугих командирів

В Ізюмі знищили майже цілу армію рф через недолугих командирів

У Ізюмі Харківської області українські військові знищили майже повністю 35 загальновійськову армію росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у звіті за 3 червня.

Причиною таких невдач дослідники називають некомпетентних командирів.

Окупанти повели кілька штурмів від Ізюма і на захід від Лиману, але без успіху. Значне просування до Слов’янська їм навряд чи вдасться.

У східній частині Сєвєродонецька загарбники досягли незначних успіхів, але українські захисники контратакують у місті та околицях та відтісняють сили рф.

Втрачені позиції на Херсонщині російські військові не змогли повернути та продовжили оборонятися на раніше зайнятих позиціях.

Попри опір місцевих у Херсоні та Мелітополі почали видавати російські паспорти. Таким чином росія готує ґрунт для анексії цих територій, йдеться у звіті.

Агентство Телевидения Новости

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