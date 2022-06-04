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За добу на Харківщині 8 поранених, один загиблий
По місту Харкову за ніч ударів не зафіксували, Росіяни завдали удари по Харківському району у селищі Коротич. Постраждалих немає. Про це йдеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на ранок 4 червня.
Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі. Загалом за добу по області восьмеро поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. Одна особа загинула.