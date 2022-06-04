Від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври

Пожежа та обстріл росіянами Святогірської лаври стається вже не вперше.

Зросла кількість загиблих внаслідок нещодавнього обстрілу.

Як стало відомо 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Фотографію пожежі опублікував український військовий Юрій Кочевенко, пише «Главком».

Горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Вона належить до Православної церкви московського патріархату.

«Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого», – написав Юрій Кочевенко.

В УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит: «Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі».

Всіхсвятський скит збудовано у 1912 році.

Як стало відомо, кількість загиблих внаслідок обстрілу Святогірської Лаври, що стався кілька днів тому, зросла до чотирьох людей. У момент обстрілу загинули троє ченців, п’ятеро отримали тяжкі поранення. Один із них помер у лікарні 3 червня.

«Цинічні обстріли монастиря, в якому окрім монастирської братії та сестер, перебуває приблизно 300 біженців, серед яких знаходяться інваліди, старі, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята, не піддається жодному розсудливості та розумінню, якими ворогами і кому можуть бути ці мирні. люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Слобожанського краю Святогірсько-Успенської Святогірської Лаври», – йдеться у заяві Донецької єпархії УПЦ.

Хто саме обстрілює лавру, московський патріархат не зазначає.

Агентство Телевидения Новости