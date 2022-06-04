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Як харків’яни можуть дізнатися про стан свого будинку: мерія запускає чат-бот

Як харків’яни можуть дізнатися про стан свого будинку: мерія запускає чат-бот

Інформація для тих, хто ще не повернувся до Харкова і хоче дізнатися, чи у придатному для житла стані їхній будинок. Для цього міськрада запускає чат-бот @tviyDimKharkivBot, повідомив Ігор Терехов.

«Пройшовши дуже просту реєстрацію, ви зможете дізнатися – чи постраждало ваше житло. Якщо так – то наскільки. Чи є у домі електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. Виходячи з отриманих даних, ви зможете прийняти для себе виважене рішення чи повертатися до Харкова.

Хочу особливо відзначити, що руйнування у Харкові настільки глобальні, що ми не встигли обстежити кожен будинок, який постраждав від російської армії. У цьому випадку ви отримаєте повідомлення, що інформація про ваш будинок недоступна. Це означає, що вам потрібно почекати кілька днів і знову запитати інформацію про ваш будинок в чат-боті».

Агентство Телевидения Новости

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