Проти Януковича ще одне провадження, на цей раз через флот.

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що колишній президент України підписав у 2010 році Угоду між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України розуміючи, що він діє на шкоду суверенітету країни.

Встановлено, що зміст та умови цієї угоди були нав’язані у москві президентом рф дмитром медвєдєвим.

Віктор Янукович створив умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора в Україні, які були

використані під час окупації АР Крим та міста Севастополя у 2014 році.

Усупереч ч. 3 ст. 4 Закону України «Про міжнародні договори України» проєкт угоди перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва рф.

Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах даного кримінального провадження оголошені в розшук.

Спеціальне досудове розслідування дозволить передати провадження до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, 25 травня 2022 року за клопотанням ДБР у цьому проваджені Печерський районний суд Києва обрав колишньому президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

Довідково, підписання та ратифікація Угоди щодо перебування чорноморського флоту російської федерації на території України створило передумови для збільшення чисельності військ російської федерації на території України, вторгнення збройних сил російської федерації та окупації ними півострова Крим, замість їх зменшення та виведення з території України відповідно до базових Угод.

Зокрема, на початку 2014 року на території АР Крим та м. Севастополя чисельність військових російської федерації, їх військової техніки перевищувала встановлені Базовими Угодами норми, зокрема в м. Севастополі перебувало щонайменше: 2917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. Крім того, без дозволу української сторони, із застосуванням заходів оперативного маскування, російською федерацією у вказаний період проведено переозброєння та модернізацію своєї військової техніки на території півострова АР Крим та м. Севастополя, зокрема реактивних піхотних вогнеметів, 122-мм самохідних гаубиць, зенітних самохідних установок, протитанкових ракетних комплексів та спеціальних транспортних засобів.

Агентство Телевидения Новости