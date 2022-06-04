В Україні розпочинають роботу літні дітячі табори, є пропозиції й в Харківській області

В Україні почали працювати дитячі табори для дітей різних вікових груп. Відкрилися цього року не всі подібні заклади – лише ті, де відносно безпечно, немає активних бойових дій чи загрози вторгнення ворога.

Про відкриття дитячих таборів повідомила перша леді Олена Зеленська.

Дитячі табори запрацюють! Не всі (їх у нас понад три тисячі) і не у всіх регіонах, а лише там, де безпечно. Але після важкої весни ми маємо дати дітям літо та можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб

Часто табори мають тематичний напрямок: англійську мову, спортивні табори, наукові, IT, театральні тощо. Вартість від 5 тисяч гривень за зміну.

По Харківській області наразі актуально дві пропозиції: дистанційний компьютерний табір та міській денний табір, в якому цитата”всі заходи відбуватимуться у безпечних місцях споруди”. Кінець цитати. Ціна від 900 грн за зміну.

Популярним напрямком серед батьків зараз є відпочинок у горах. Захід України пропонує кілька десятків таборів. Головна мета, звичайно, походи в гори. Крім того, пропонуються спортивні заходи, табори з вивченням англійської, IT-табори тощо.

Ціна від 4 до 20 тисяч гривень за зміну (зміна від 7 до 14 днів). Список, умови, актуальні ціни можна переглянути тут .

Вибрати найбільш відповідний регіон та табір можна на сайті , у категорії “Дитячі табори”, а також “Область”. Пошуковик видасть необхідну інформацію про заходи та заклади, які приймають дітлахів у літньому сезоні 2022 року

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