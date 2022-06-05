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Харківські поліцейські розшукали 11-річну дівчину, яка пішла гуляти та не повернулась

Харківські поліцейські розшукали 11-річну дівчину, яка пішла гуляти та не повернулась

4 червня до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора служби 102 щодо зникнення малолітньої дитини, яка близько 19:30 пішла гуляти з подругами та не повернулась. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Поліцейські одразу розпочали пошуки зниклої. Вже за кілька годин її місцезнаходження було встановлено. Співробітники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 ХРУП № 1 виявили 11-річну школярку у сусідньому під’їзді. Як з’ясувалося, дитина вчасно не повернулася з прогулянки та боялася йти додому.

Жодних протиправних дій у відношенні дівчинки скоєно не було. Працівники відділу поліції передали дівчинку матері та провели профілактичні бесіди з дитиною та батьками.

Агентство Телевидения Новости

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