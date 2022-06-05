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У нас немає інформації, що у ворога достатньо сил для нового штурму Харкова – Олег Синєгубов

У нас немає інформації, що у ворога достатньо сил для нового штурму Харкова – Олег Синєгубов

Про це голова Харківської ОВА розповів в інтерв’ю “ДС”

“Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх спроб зайняти місто Харків, Харківську область. Ми розуміємо, що це для нього стратегічне завдання. У будь-якому разі спроба буде, як на мене, ще не одна. Це залежить від готовності наших Збройних сил і від тієї загальної військової ситуації, яку ми маємо на всіх фронтах”, – сказав Олег Синєгубов.

За його словами, інформація про те, що нібито на завтра чи на післязавтра готується масштабне вторгнення і нова спроба взяти Харків – лише чутки.

“Ми зараз проводили чергову нараду з військовими, заслуховували розвідку: у нас немає такої інформації, що ворог готовий і має достатньо сил для нового штурму”, – зазначив голова ХОВА.

Він також зауважив, що перебувати на вулицях міста все ще небезпечно. Оскільки в області тривають бойові дії, “прилетіти” може до будь-якої точки Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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