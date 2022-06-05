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Мінус ще один російський генерал на сході України: ліквідовано Романа Кутузова

Мінус ще один російський генерал на сході України: ліквідовано Романа Кутузова

На сході України ліквідували російського генерал-майора Романа Кутузова, це підтверджують представники засобів масової інформації Росії. Про це повідомляє «Мілітарний».

З посту у соціальній мережі представника російського видання «ВГТРК» Олександра Сладкова випливає, що Кутузов загинув, «повівши в атаку» своїх підлеглих.

Також повідомлено, що Кутузов загинув у селищі Миколаївка під Попасною, що в Луганській області.

Увечері 5 червня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що в районі Миколаївки та Білогорівки російські війська проводили штурмові дії та зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Яким підрозділом керував російський генерал Кутузов, наразі не повідомляється. Імовірне місце ліквідації російського генерала:

У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов’язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го – 5-ї.

У 2017 році Кутузов публічно з’являвся на у Владивостоку на відкритті навчань «Индра-2017».

Відкривав церемонію навчань генерал-майор Роман Кутузов.

Також, ймовірно, Роман Кутузов брав участь у сирійській кампанії.

Роман Кутузов – четвертий російський генерал, загибель якого під час війни в Україні була підтверджена тими чи іншими офіційними джерелами.

Влада України повідомляла про загибель щонайменше семи генералів.

Агентство Телевидения Новости

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