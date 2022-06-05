Хакери зламали OLL.TV під час матчу Вельс – Україна і почали транслювати російську пропаганду замість футболу

OLL.TV, де транслюють матч фіналу плей-оф за вихід на ЧС-2022 Вельс – Україна, зазнав хакерської атаки, повідомляє tribuna.com.

Зараз матч можна офіційно дивитись на YouTube ось тут

Користувачі сервісу скаржаться, що замість трансляції матчу в ефірі з’явились російські пропагандистські канали. Крім того, замість логотипів каналів «Футбол 1», «Футбол 2» та Eurosport з’явилось лого каналу «Росія 1». У деяких користувачів сервіс взагалі перестав працювати.

Агентство Телевидения Новости