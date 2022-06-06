● Візит Лаврова до Сербії опинився під питанням, бо три країни закрили небо для його літака. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія заявили, що лошадь Путіна над ними літати не буде. Тому його візит тепер «опинився під великим питанням»

● Непереможна українська армія уроніла лаптям вертоліт за 16 мільйонів доларів. По алігатору ї@анули з пзрк і він за секунди перетворився на летючий мангал, разом із начинкою.

Також наші козаченьки приземлили над Оріховим лаптєву сушку. Бо тільки ми будемо вирішувати, що може літати у нашому небі.

● Схоже, що ЗСУ вполювали чергову жирну дічь – генерал-майора Романа Кутузова. Це підтверджують джерела лаптів - було опубліковано інформацію про те, що Кутузов загинув у селищі Миколаївка під Попасною, що на Луганщині

● Більшість храмів, зруйнованих лаптями – саме московського патріархату. Так, деякі красиві церкви жалко. Але ж ви самі знаєте, у чому хороша новина. Ці ї@учі розплідники руського міра роками засирали голови добропорядним українцям, працюючи як гундяївські вишки 5G. Може хоч тепер у когось у голові щось ворухнеться

Або принаймні вже потім там буде відбудовано храми нашої помісної церкви

● МЗС вкотре доводить, що вони жирні тролі, яких ще пошукати. Після заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про «психічні проблеми» Зеленського, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що «МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я».

● ЄС вже має план відмови від російського газу, плануючи збільшити закупівлі в США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. Це значить, що у країни-бензоколонки з кожним днем залишається все менше важелів впливу на Європу. «Іді нах#й» ще стане новим гімном Євросоюзу

● У нардепів є плани звільнити від виплати кредитів за майно тих, хто втратив це майно. Тобто якщо ви купили квартиру в іпотеку, і її роз’ї@ала русня, то ви більше не маєте за це платити. Гарна ідея, правда.

● Лапті намагаються з’ї@ати із зони бойових дій у будь-який спосіб. Уявляєте, наскільки їм, жалюгідним, страшно, якщо вони попри заградотряди з кадировців примудряються прошмигнути на кордон.

Щоправда, все одно ловлять, чергову партію спіймали на Шиянах і відправили назад. Це значить, що скоро їх або постріляють, або в нас будуть нові полонені.

● Влада намагається спростити життя фопам, тепер відкрити фоп можна в Дії, і там же заповнити декларацію

● На росії стає недоступною контурна пластика обличчя та операція зі збільшення грудей. Через подорожчання подекуди на 100% росіянки стали відмовлятися від процедур омолодження.

Ну що ж, чим менш привабливі їхні кікімори, тим менше народжуватиметься нової русні. А менше нової русні – це для нас стопудово гарна новина

Источник: https://t.me/valentynaeminova/282

Новости портала «Весь Харьков»