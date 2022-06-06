Нет у нас опции "не победить" в этой войне

В последнее время на Западе вновь зазвучали до боли знакомые возгласы: «Не надо злить Путина!», «Пора заканчивать войну любыми способами!»… И когда говорят о «мире любой ценой», почему-то имеется в виду, что Украина должна отдать россии за этот мир 20% своей территории!

А самый кошмарный сон европейцев – это ситуация, при которой Украина начнет побеждать, а россия в отчаянии может применить ядерное оружие. И что тогда делать? Еще больше усилить экономические санкции?

Интересно, что призывы Киссинджеров-Макронов к умиротворению путина странным образом совпали с программой-минимум россии по захвату украинских территорий. И нет сомнений в том, что москва сейчас готова схватиться за любую соломинку, чтобы сохранить лицо своему Верховному упырю и дать задний ход затянувшейся «спецоперации» в обмен на фиксацию хоть какой-нибудь осязаемой победы на поле боя.

Если это произойдёт, санкции с неё сняты не будут, однако градус напряженности начнет спадать, а это значит, что многие вещи Кремль сможет провернуть проторенными путями – кого-то пристроить в «Газпром», кому-то дать денег на предвыборную кампанию, перезапустить международную сеть лоббистов россии, мобилизовать актив горлопанов «русского мира» на организацию публичных акций под лозунгом «Нельзя изолировать Россию!»…

Поражение от Украины станет для московии тяжелейшим унижением, которое она вряд ли сможет проглотить. Ну, ладно бы, от США, или на худой случай от Китая. Но от «хохлов», которых там и за нацию никто не считает?!.. Правда, это не озвучивается, а проталкиваются гуманистические нарративы о спасении жизней украинских детей etc...

Однако во всей этой идеальной картине глобального миропорядка есть одно «но» – сама Украина, которая не хочет уступать пять своих регионов или 20% собственной территории. Тем более, после трех месяцев ожесточенного сопротивления, ставшего, по сути, Отечественной войной с захватчиками.

Это из Парижа Херсон и Мелитополь выглядят, как точки на карте, которыми можно пожертвовать. А для Киева это сакральные места, и Украина готова драться до конца.

Кроме того, украинцы прекрасно понимают: если дать россии выйти из этой войны хоть каким-то, но победителем, то никакой это не мир, а реальная гарантия будущей, еще более масштабной войны, в ходе которой москва учтет допущенные ошибки и основательно подготовится.

Так что на данный момент идеи европейского гуманизма вряд ли убедят украинский народ, который сражается с российскими оккупантами не на жизнь, а насмерть. Нет у нас опции "не победить" в этой войне...

Via Haqqin az

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