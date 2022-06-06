Українцям нагадали, як передати ЗСУ інформацію про російські війська

Управління державної охорони закликає українців надсилати до спеціального чатбота «єВорог» інформацію про російських загарбників у фронтових та прифронтових областях.

Про це зазначається на сторінці УДО у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація про окупантів у гарячих точках, а саме в таких областях: Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Сумській, АР Крим», - ідеться у повідомленні.

В УДО закликають громадян, якщо вони проживають у цих регіонах або мають друзів та рідних, які там зараз перебувають, - надсилати фото та відео, у разі відсутності такої можливості - детальний текстовий опис у чатбот «єВорог». https://web.telegram.org/k/

Як повідомляв Укрінформ, у березні Міністерство цифрової трансформації запустило новий чатбот у Телеграмі, завдяки якому можна повідомляти про пересування російської армії.

Станом на 2 червня українці надіслали у чатбот «єВорог» понад 700 заявок про людей, які перейшли на бік росіян або співпрацюють з ними.

Водночас у Мінцифри закликають громадян бути обережними при передачі інформації про переміщення загарбників

Источник: ukrinform.ua

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