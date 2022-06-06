Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 64

Українцям нагадали, як передати ЗСУ інформацію про російські війська

Українцям нагадали, як передати ЗСУ інформацію про російські війська

Управління державної охорони закликає українців надсилати до спеціального чатбота «єВорог» інформацію про російських загарбників у фронтових та прифронтових областях.

Про це зазначається на сторінці УДО у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація про окупантів у гарячих точках, а саме в таких областях: Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Сумській, АР Крим», - ідеться у повідомленні.

В УДО закликають громадян, якщо вони проживають у цих регіонах або мають друзів та рідних, які там зараз перебувають, - надсилати фото та відео, у разі відсутності такої можливості - детальний текстовий опис у чатбот «єВорог». https://web.telegram.org/k/

Як повідомляв Укрінформ, у березні Міністерство цифрової трансформації запустило новий чатбот у Телеграмі, завдяки якому можна повідомляти про пересування російської армії.

Станом на 2 червня українці надіслали у чатбот «єВорог» понад 700 заявок про людей, які перейшли на бік росіян або співпрацюють з ними.

Водночас у Мінцифри закликають громадян бути обережними при передачі інформації про переміщення загарбників

Источник: ukrinform.ua

:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 