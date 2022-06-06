Сегодня 08:14
Просмотров: 56
У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов ліквідований.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Дослівно: "Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал - майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований".
Нагадаємо: Раніше про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. Як повідомлялося, генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.
Источник: pravda.com.ua