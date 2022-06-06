У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова



У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов ліквідований.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Дослівно: "Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал - майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований".

Нагадаємо: Раніше про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. Як повідомлялося, генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

Источник: pravda.com.ua

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