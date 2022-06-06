NYT: У США є лише погані варіанти, як знизити ціни на нафту

У президента США Джо Байдена є мало способів, як можна знизити ціни на нафту, і його подорож до Саудівської Аравії навряд чи призведе до зниження цін.

Джерело: NYT

Деталі: Білл Річардсон, міністр енергетики в адміністрації Клінтона, сказав, що "на жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти, напевно, гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток".

Дві інші нафтовидобувні країни, які могли б збільшити видобуток, — Іран та Венесуела — є противниками США, яких західні санкції значною мірою відрізали від світового ринку. Укладання будь-якої угоди з їхніми лідерами без забезпечення серйозних поступок з таких питань, як ядерне збагачення та демократичні реформи, було б політично ризикованим для Байдена. Більшість республіканців і навіть деякі демократи виступають проти компромісів з лідерами цих країн.

Навіть Саудівська Аравія, яка має найбільш вільні виробничі потужності, готові до використання, не могла б самостійно швидко знизити ціни. Це пов’язано з тим, що виробництво Росії скорочується і може впасти ще більше, оскільки європейські країни скорочують свої закупівлі.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій. Люди, знайомі з переговорами, повідомили, що Саудівська Аравія погодилася на зміну тону в рамках зближення з адміністрацією Байдена.

В липні Байден має зустрітися з фактичним правителем Саудівської Аравії, спадковим принцем Мохаммедом бін Салманом. Особиста зустріч із принцом стане першою, коли Байден безпосередньо взаємодіє з фактичним лідером Саудівської Аравії з моменту вступу на посаду. Байден досі вважав за краще говорити безпосередньо з королем Салманом, батьком принца.

Байден різко критикував репутацію Саудівської Аравії в галузі прав людини, її війну в Ємені та роль її уряду у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Источник: pravda.com.ua

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