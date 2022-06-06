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ISW: Бойова міць росіян зменшена, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку


Те, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські контратаки, швидше за все, продовжать привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить уразливі місця в захисті Росії у Харківській області та вздовж південної осі.

ЗСУ, ймовірно, намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

Нагадаємо: Станом на 5 червня ЗСУ контролюють рівно половину Сєвєродонецька. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

Источник: pravda.com.ua

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