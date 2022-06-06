Мародерство, почастішали викрадення людей і цінники в рублях – мер Енергодара про російську окупацію

В Енергодарі почастішали викрадення місцевих жителів, збільшилися випадки мародерства та з’явилися цінники в російських рублях – повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Посилився фізичний і психологічний тиск на громадян. Помітно зросла кількість викрадень енергодарців. У підвали кидають не тільки активістів, атовців і тих хто чинив спротив на блокпосту під час захоплення Енергодара. Зараз логіку викрадень взагалі неможливо прослідкувати, бо її немає. В неволю потрапляють пересічні громадяни, які ніяким чином не відносяться до вказаних вище категорій. Людей утримують в полоні тижнями», – написав він у телеграмі.

За його словами, у місті також почастішали випадки мародерства.

«Окупанти штучно посилюють гуманітарну кризу. Тривале блокування Інтернету на території міста призводить до того, що в магазинах і торгівельних точках майже неможливо здійснювати оплату по безготівкову розрахунку. Залишилося зовсім обмаль магазинів, де можна оплатити по терміналу банківською картою. Для цього також потрібен стабільний зв’язок. Через відсутність мобільного Інтернету або його низьку якість майже не вдається здійснити оплату», – повідомив Орлов, додавши, що готівки у жителів Енергодара майже немає.

За даними мера Енергодара, у багатьох торгових точках та на ринку з’явилися подвійні цінники – у гривні та в рублях, а вартість більшості товарів є «захмарною», дешеві лише сезонні овочі.

Источник: radiosvoboda.org

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