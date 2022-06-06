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В Чугуївському районі 1800 домівок залишилися без газу – обстрілами пошкоджено газопровід

В Чугуївському районі 1800 домівок залишилися без газу – обстрілами пошкоджено газопровід

Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тисяч домівок.

Про це повідомляють в Харківській ОВА. Усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

Фахівці АТ «Харківгаз» роблять усе можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій.

Агентство Телевидения Новости

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