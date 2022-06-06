Евакуацію з окупованих територій Харківщини сьогодні скасовано

Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківщини, що мала відбутися у сьогодні, 6 червня.

Про це повідомляє «Суспільне. Харків» із посиланням на організацію «Допомагаємо виїхати», яка займалася підготовкою евакуації.

«На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв’язку з небезпекою», – йдеться у повідомленні.

Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня – виїхати з окупації змогли понад 1,5 тис. людей.

Агентство Телевидения Новости