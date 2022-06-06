На Харківщині окупанти ведуть активну оборону та намагаються утримати зайняті рубежі

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня. 103 доба війни.

На території республіки білорусь, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил російської федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ.

Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости