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В Нововодолазькому районі через обстріли горіло приватне підприємство: є постраждалі

В Нововодолазькому районі через обстріли горіло приватне підприємство: є постраждалі

За добу з 5 по 6 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 12, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 7, пожеж з інших причин – 5, 3 виїзди для надання допомоги населенню, 12 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Ізюмському (3), Чугуївському (1), Харківському (1), Красноградському (1) та Лозівському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин та екосистеми.

Зокрема, на території Старовірівської громади ворог вдарив по одному з приватних підприємств. Розпочалась пожежа, котра охопила 7 вантажних,  6 легкових автомобілів та 10 причепів. Її загальна площа склала біля 500 кв. метрів. Вибухом зруйнована 1 будівля. Постраждали 2 людей, котрих було госпіталізовано до лікувальних закладів. З вогнем боролись 4 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже 5-ти годин.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 35 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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