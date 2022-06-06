Окупанти посилюють обстріли: на Харківщині за добу 3 загиблих, 10 постраждалих

За минулу добу окупанти обстрілювали з РСЗО Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. У місті Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. В Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в селищі Слобожанське. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених.

Ворог намагався атакувати наші позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Наші Збройні Сили намагаються просуватися вперед. Ворог відігрується на мирних харків’янах та посилює обстріли житлових районів.

Агентство Телевидения Новости