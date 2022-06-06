У травні харківські патрульні виявили більше ніж 300 нетверезих водіїв

За місяць харківські патрульні склали 301 протокол на нетверезих водіїв: «Це досить сумна статистика, адже за нею стоїть безвідповідальність та легковажність окремих учасників дорожнього руху. Вони потенційні вбивці на дорогах», повідомила на начальник УПП Харківської області Альона Стрижак.

Лише за минулу добу Харківські патрульні склали 10 протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Також трьох нетверезих водіїв поліцейські зупинили сьогодні зранку. Результат огляду одного з кермувальників (3,86% алкоголю в крові) в понад 19 разів перевищив допустиму норму.

«Вражає те, що стан водія ніяк не збентежив його пасажирку, яка разом з ним їхала в автомобілі. Така поїздка могла призвести до трагічних наслідків. На щастя, авто вчасно помітив та зупинив екіпаж патрульних.

На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, які надалі передадуть до суду.

Шановні учасники дорожнього руху, цінуйте людські життя та здоров’я – керуйте відповідально!»

Агентство Телевидения Новости