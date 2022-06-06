Поліцейські за пів години розшукали у Харкові зниклого хлопця

Сьогодні, 6 червня, до працівників ювенальної превенції Харківського РУП №1 звернулась мешканка Слобідского району з проханням допомогти у пошуках сина.

Мати з хлопчиком знаходилися в парку. Підліток катався на самокаті. Через деякий час він зник з поля зору матері.

Поліцейські розшукали хлопця за пів години. Протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.

Із матір‘ю дитини поліцейські провели профілактичну бесіду та наголосили на необхідності більше уваги приділяти безпеці та вихованню дитини.

Агентство Телевидения Новости