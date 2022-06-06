Прокуратура вимагає стягнути майже 400 тис. грн за користування земельною ділянкою, на якій розташована АЗС

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки.

Окружною прокуратурою встановлено, що на підставі спадкового договору за жінкою зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в Київському районі м. Харкова, в якій знаходиться автозаправна станція. При цьому право користування земельною ділянкою, на якій розташована вказана будівля, до теперішнього часу належним чином не оформлено.

Таким чином, жінка використовує земельну ділянку і не сплачує при цьому орендну плату, всупереч ст. 125 та ст. 126 Земельного кодексу України.

Вказані порушення стали підставою для направлення прокуратурою позову до Київського районного суду м. Харкова про стягнення майже 400 тис. грн безпідставно збережених коштів.

Агентство Телевидения Новости