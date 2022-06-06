Пошкоджено газопровід в Дергачівському районі: 7,6 тисяч родин без газу

Окупанти пошкодили ще один газопровід у Харківській області: внаслідок бойових дій на території Дергачівської громади пошкоджено газопровід середнього тиску.

Залишилися без газопостачання 7,6 тис. родин у 5 населених пунктах: Дергачі, Мала Данилівка, селища Караван, Лужок та Чайковка.

Фахівці АТ «Харківгаз» намагатимуться розпочати пуск газу в населені пункти вже завтра, 7 червня.

Усіх мешканців населених пунктів, у яких сьогодні припинено газопостачання, просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

Агентство Телевидения Новости