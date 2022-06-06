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Пошкоджено газопровід в Дергачівському районі: 7,6 тисяч родин без газу
Окупанти пошкодили ще один газопровід у Харківській області: внаслідок бойових дій на території Дергачівської громади пошкоджено газопровід середнього тиску.
Залишилися без газопостачання 7,6 тис. родин у 5 населених пунктах: Дергачі, Мала Данилівка, селища Караван, Лужок та Чайковка.
Фахівці АТ «Харківгаз» намагатимуться розпочати пуск газу в населені пункти вже завтра, 7 червня.
Усіх мешканців населених пунктів, у яких сьогодні припинено газопостачання, просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.