В Малій Рогані під Харковом правоохоронці продовжують фіксувати злочини окупантів

В деокупованому селищі Мала Рогань 14го березня в результаті обстрілу військовими рф було поранено місцеву жительку 1949 року народження. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Від отриманих травм наступного дня жінка померла. Під постійними обстрілами тіло жінки було поховано у подвір’ї домогосподарства.

Спільно з прокурорами провели необхідні слідчі дії, тіло загиблої передано експертам для фіксації причин смерті, після чого буде проведено перезаховання.

Агентство Телевидения Новости