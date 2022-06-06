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В Малій Рогані під Харковом правоохоронці продовжують фіксувати злочини окупантів

В Малій Рогані під Харковом правоохоронці продовжують фіксувати злочини окупантів

В деокупованому селищі Мала Рогань 14го березня в результаті обстрілу військовими рф було поранено місцеву жительку 1949 року народження. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Від отриманих травм наступного дня жінка померла. Під постійними обстрілами тіло жінки було поховано у подвір’ї домогосподарства.

Спільно з прокурорами провели необхідні слідчі дії, тіло загиблої передано експертам для фіксації причин смерті, після чого буде проведено перезаховання.

Агентство Телевидения Новости

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