Сегодня 16:58
Просмотров: 56
Під Ізюмом українські захисники використовують проти окупантів трофейні «Гради»
«Українці все ще не отримують достатньо важкої артилерії, щоб відбити атаку Росії на Донбасі: Франція поставила лише 12 гаубиць типу «Цезар», Німеччина в кінцевому підсумку може поставити сім Panzerhaubitz 2000-х.
А тим часом російські загарбники обстрілюють міста сходу України зі своїм, здавалося б, нескінченним арсеналом ракет.
Через недостатню підтримку українці допомагають собі: ремонтують захоплені російські реактивні системи залпового вогню – і з них стріляють у колишніх власників», – пише німецьке видання Bild.
Джерело: 93-тя ОМБр «Холодний Яр».