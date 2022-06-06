Під Ізюмом українські захисники використовують проти окупантів трофейні «Гради»

«Українці все ще не отримують достатньо важкої артилерії, щоб відбити атаку Росії на Донбасі: Франція поставила лише 12 гаубиць типу «Цезар», Німеччина в кінцевому підсумку може поставити сім Panzerhaubitz 2000-х.

А тим часом російські загарбники обстрілюють міста сходу України зі своїм, здавалося б, нескінченним арсеналом ракет.

Через недостатню підтримку українці допомагають собі: ремонтують захоплені російські реактивні системи залпового вогню – і з них стріляють у колишніх власників», – пише німецьке видання Bild.

Джерело: 93-тя ОМБр «Холодний Яр».

Агентство Телевидения Новости