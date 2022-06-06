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Під Ізюмом українські захисники використовують проти окупантів трофейні «Гради»

Під Ізюмом українські захисники використовують проти окупантів трофейні «Гради»

«Українці все ще не отримують достатньо важкої артилерії, щоб відбити атаку Росії на Донбасі: Франція поставила лише 12 гаубиць типу «Цезар», Німеччина в кінцевому підсумку може поставити сім Panzerhaubitz 2000-х.

А тим часом російські загарбники обстрілюють міста сходу України зі своїм, здавалося б, нескінченним арсеналом ракет.

Через недостатню підтримку українці допомагають собі: ремонтують захоплені російські реактивні системи залпового вогню – і з них стріляють у колишніх власників», – пише німецьке видання Bild.

Джерело: 93-тя ОМБр «Холодний Яр».

Агентство Телевидения Новости

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