Окупанти намагаються відновити залізничне сполучення через річку Оскіл в Куп’янську

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 червня. 103 доба війни.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова.

Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації.

Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

Наші воїни утримують контроль у місті Сівєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости