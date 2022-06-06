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Краснокутські пристрасті: чоловік вбив коханку через шантаж

Краснокутські пристрасті: чоловік вбив коханку через шантаж

За процесуального керівництва прокурорів Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 3 червня 2022 року в смт Костянтинівка чоловік зустрівся зі своєю 27-річною коханкою. Жінка повідомила, що збирається розказати про їхні стосунки його дружині. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік підняв із землі шмат цегли та наніс ним потерпілій не менше п’яти ударів у голову. Жінка померла на місці, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Того ж дня чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

6 червня ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення № 2 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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