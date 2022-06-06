Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:57
Просмотров: 143

Обстріл смт Високий: пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт

Обстріл смт Високий: пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 червня близько 10 ранку російські окупанти обстріляли смт Високий Харківського району. Пошкоджено близько 10 житлових будинків та низку автівок.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області разом зі слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події із застосуванням фото- та відеофіксації.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 