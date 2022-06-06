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Обстріл смт Високий: пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 червня близько 10 ранку російські окупанти обстріляли смт Високий Харківського району. Пошкоджено близько 10 житлових будинків та низку автівок.
Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області разом зі слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події із застосуванням фото- та відеофіксації.
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.