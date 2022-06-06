Обстріл смт Високий: пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 червня близько 10 ранку російські окупанти обстріляли смт Високий Харківського району. Пошкоджено близько 10 житлових будинків та низку автівок.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області разом зі слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події із застосуванням фото- та відеофіксації.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости