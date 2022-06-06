Росія передала Україні перші тіла загиблих захисників «Азовсталі» в межах обміну – Associated Press

У межах обміну тілами російських окупантів та українських військовослужбовців Україна повернула тіла своїх бійців, які загинули, героїчно обороняючи Маріуполь на заводі «Азовсталь». Йдеться про 160 Героїв.

Про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на Associated Press. Як зазначається, про вилучення тіл військових із руїн заводу український уряд не повідомляв, а російські офіційні особи не давали коментарів. Журналісти дізналися про це від родичів загиблих.

Обидві сторони обмінялися 320 тілами (160 на 160). Обмін відбувся у четвер, 2 червня, на лінії фронту у Запорізькій області.

Анна Головко, прессекретар полку «Азов», заявила, що усі 160 українських тіл, переданих росіянами, були з руїн «Азовсталі». За її словами, щонайменше 52 із них – тіла бійців «Азову».

Екскомандир «Азова» Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих із руїн розбомбленого заводу, було доправлено до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВС України заявив, що Головне управління розвідки Міноборони підтримує зв’язок із бійцями полку «Азов», які захищали Маріуполь і зараз перебувають у полоні РФ. Робота над поверненням захисників «Азовсталі» в Україну триває.

Агентство Телевидения Новости