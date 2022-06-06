З тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали ще близько 1400 людей

Сьогодні, 6 червня, близько 1400 людей змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківщини.

Про це повідомили в організації «Допомагаємо виїхати», яка займається підготовкою евакуації, пише «Суспільне».

За даними волонтерів, на підконтрольні Україні території виїхали жителі Куп’янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад, а також інших тимчасово окупованих територій. Евакуація відбувалася за важких умов. Напередодні її скасовували через небезпеку і протягом дня стежили за ситуацією.

Люди переходили пішки дамбу біля селища Печеніги, де їх зустрічали волонтери організацій Help me Kharkiv, «Незламний Харків», Eventroom, D20 Kharkiv, а також представники Червоного хреста.

Нагадаємо, наприкінці травня волонтерам вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини 1,5 тис. людей.

Агентство Телевидения Новости