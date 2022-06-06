Підрозділ KRAKEN оголосив набір екіпажів на американські РСЗВ

Підрозділ ЗСУ KRAKEN оголошує набір екіпажів на реактивні системи залпового вогню Himars та MLRS. Про це повідомляє командир окремого батальйону спеціального підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Основної шкоди ворогу на фронті завдають втрати від артилерійських обстрілів. Захисники з артилерійської батареї КРАКЕНУ щоденно працюють по окупантам.

Бажаючим потрібно подати заявку до @rszo_arta у вигляді:

1. ПІБ

2. Дата народження

3. Телефон

4. Чи є у вас бойовий досвід?

5. Чи є у вас військова спеціальність у цій галузі?

Люди з судимістю до набору не допускаються.

Агентство Телевидения Новости