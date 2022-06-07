Після обстрілу у Харкові горів приватний будинок: є постраждалі

За добу з 6 по 7 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 19, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 8, пожеж з інших причин – 11, 5 – для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 раз на допомогу комунальним службам, 6 виїзди для надання допомоги населенню, 6 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Київському (2) районі Харкова, а також Ізюмському (1), Чугуївському (2), Харківському (1) та Богодухівському (2) районах області. Найбільше страждали природні екосистеми. Загальна площа, знищена вогнем становить біля 30 га. Також нанесені збитки приватним оселям, адміністративній будівлі.

Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу о 02:55 трапилась пожежа на території приватного домоволодіння у Київському районі Харкова. Пожежа охопила площу біля 200 кв. метрів. Частина будинку була зруйнована. Рятувальники 27-ї та 36-ї Державних пожежно-рятувальних частин врятували, діставши з-під завалів, 52-річного чоловіка. Крім того, 70-річна жінка отримала травми. З вогнем боролись 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже 2-х годин.

Вже зранку, о 05:22 ворог знову вдарив по Циркунівській громаді, де ніколи не було жодного військового об’єкту. Снаряд влучив у приватний житловий будинок, котрий загорівся. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 130 кв. метрів. Вогнеборці 22-ї та 18-ї ДРПЧ загасили вогонь о 07:40.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 5-ти зруйнованих рашистами об’єктах. Залучено 103 рятувальника та 15 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 46 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости