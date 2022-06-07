Наслідки обстрілів Дергачів: пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, газогін та будинки, одна людина загинула

Протягом останніх двох діб окупанти продовжують систематично обстрілювати територію Дергачівської громади з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків та іншої техніки. 6 червня було завдано декілька потужних артилерійських ударів по Дергачам, які спричинили руйнування об’єктів критичної інфраструктури, пошкодження магістрального газогону, адміністративних будівель та приватного сектору. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще одного пораненого було доставлено до лікарні. Про це повідомляє голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

Робітники Харківгазу розпочали ремонт пошкодженого ворожими обстрілами газогону. Поки що без газу в Дергачах та прилеглих до міста селах залишається 6 тисяч домоволодінь. Терміни відновлення газопостачання спрогнозувати важко.

Ворожі сили продовжують контролювати територію Козачолопанського та Проходівського старостинських округів, при цьому Збройні сили України здійснюють позиційні атаки на позиції окупантів у Великих Проходах. У Цупівці Прудянського округу теж продовжуються тяжкі бої, росіяни досі утримують під контролем половину села. Також окупованою залишається більша частина Токарівського старостату.

Агентство Телевидения Новости