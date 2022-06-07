В Ізюмському районі через обстріли загорівся ліс

Пожежні-добровольці Харківщини з честю виконують службові обов’язки в умовах воєнного часу. Зокрема на варті селища Андріївка, що в Донецькій громаді Ізюмського району, стоїть підрозділ місцевої пожежної команди, яка лише за вчора здійснила 2 виїзди на гасіння пожеж.

Спершу бійці місцевої пожежної охорони врятували хвойний ліс від знищення вогнем, який зайнявся внаслідок ворожого обстрілу. На гасіння цієї пожежі підрозділ виїхав о 12:15. На той час у лісі горіла хвойна підстилка на площі 2 га. Вогонь загрожував перекинутись на житлові будинки. Проте завдяки роботі МПК пожежа була локалізована о 13:40 та ліквідована повністю о 15:11.

Інша пожежа виникла внаслідок короткого замкнення у приватному будинку о 20:50. Там горіли домашні речі на площі 10 кв. метрів. Вогнеборці не дали розповсюдитись вогню на більшу площу і врятували оселю. О 21:40 відбулась повна його ліквідація. Постраждалих немає.

Загалом з початку повномасштабної військової агресії кремля проти України Андріївська МПК виїздила 22 оперативні рази, з них 15 на ліквідацію пожежі, більшість з яких виникли в результаті бойових дій.

Агентство Телевидения Новости