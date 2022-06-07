Під обстріл потрапив харківський стадіон «Металіст»

Минулої доби ворог обстрілював з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

В Харкові був обстріляний стадіон «Металіст» та інфраструктура Київського району. Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи.

В області під обстріли окупантів потрапляють житлові будинки, господарськи об’єкти, критична інфраструктура. В Дергачах під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа. В селищі Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава.

В місті Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В селищі Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі – 1 поранений. В селищі Уди Богодухівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених.

На лінії зіткнення на Харківщині тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. Проводить дистанційне мінування місцевості.

В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці.

Агентство Телевидения Новости