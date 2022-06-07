Окупанти оголосили Балаклію «частиною Бєлгородської області»

5 червня окупаційні війська оголосили Балаклію частиною Бєлгородської області. «Про Балаклію майже не говорять у ЗМІ, не говорять депутати та верхівка влади. Але мешканці міста дуже страждають, як від обстрілів, так і від порядків, які встановлюють окупанти», йдеться в повідомленні на сторінці Балаклії в Instagram.

З початку травня росіяни заборонили в‘їзд та виїзд за межі міста, забороняють доставляти продукти харчування та медикаменти.

Звідусіль говорять про те, що незабаром в обігу будуть рублі і працівники підприємств, закладів, представники бізнесу мають працювати під російським керівництвом. Пенсії також нараховуватимуться у рублях. Публикация от Balakleya (@balakleya_life)

Балаклійці, які стали у прямому сенсі заручниками окупантів, мають шукати спосіб вижити та заробити хоча б якійсь гроші, щоб придбати їжу та предмети першої необхідності.

Працівники бояться, що за виконання обов’язків та допомогу рідному місту їх можуть вважати колаборантами. Але росіяни не залишають їм вибору.

До всього цього у місті продовжують зникати люди, виникають постійні проблеми з водопостачанням та електроенергією. Зв‘язок майже відсутній.

Агентство Телевидения Новости