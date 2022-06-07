В Харкові поліцейські зафіксували три факти торгівлі «гуманітаркою»

Останнім часом до поліції стали частіше надходити звернення від громадян про те, що на ринках та інших торговельних майданчиках на прилавках стали з’являтися товари іноземного виробництва, які зовні мають ознаки належності до гуманітарних вантажів, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За дорученням начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка поліцейські провели у Харкові профілактичний рейд на території Центрального ринку. В результаті поліція встановила 4 факти порушень адміністративного законодавства.

Три випадки стосувалися реалізації предметів гуманітарної допомоги. Поліцейські виявили 60-річного чоловіка, який торгував консервами. 54-річна жінка також реалізовувала продукцію іноземного виробництва без жодних сертифікатів. Усі товари не мали штрих-кодів, на них були відсутні будь-які написи українською мовою. Особи не змогли пояснити правоохоронцям походження свого товару та не мали документів щодо їх придбання. Відносно порушників поліцейські склали адміністративні проколи за статтями 159 (порушення правил торгівлі на ринках), 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях), 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також працівники поліції виявили 34-річну жінку, яка продавала алкогольні напої без акцизних марок. За вказаним фактом також складено адміністративний прокол за статтею 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники харківської поліції і надалі вживатимуть необхідні заходи для виявлення та припинення фактів продажу населенню товарів з гуманітарної допомоги, які люди повинні отримувати безкоштовно.

Агентство Телевидения Новости